BE quer que creches e 1.º ciclo reabram "assim que for possível"

Catarina Martins, coordenadora do BE, defendeu que as creches, o pré-escolar e o 1.º ciclo devem reabrir "assim que for possível". A bloquista também exigiu que o ensino à distância seja assegurado, assim como o apoio de 100% do salário aos pais que tenham de ficar em casa com os filhos.

No final de uma reunião com o Presidente da República, ocorrida esta quarta-feira, por videoconferência, Catarina Martins afirmou que "dificilmente" haverá condições para se reabrirem todas as escolas após a interrupção temporária, que dura até 5 de fevereiro.

Dessa forma, a dirigente do BE considerou "fundamental" que as escolas estejam preparadas para assegurar o ensino à distância. Para isso, o Governo terá de concluir a distribuição de computadores aos alunos "o quanto antes", devendo reforçar ainda ligações à Internet nas escolas em que isso seja necessário.

A outra prioridade do BE, prosseguiu Catarina Martins, é "criar condições para voltar ao ensino presencial pelo menos nos níveis de ensino de crianças mais jovens". Para isso, é necessário rastrear o pessoal docente e não docente.

Enquanto não há condições para reabrir creches, pré-escolas e 1º. ciclo, a bloquista quer que o apoio aos pais que têm de ficar em casa com os filhos suba dos atuais 66% para 100% do salário.