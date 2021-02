BE quer que Governo dê "algum horizonte" sobre desconfinamento

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 16:23 Facebook

A coordenadora do BE pediu ao Governo que dê "algum horizonte ao país" sobre as "possibilidades e os meios" existentes para o desconfinamento. Catarina Martins também considerou "preocupante" ainda não existir um plano para o regresso das aulas presenciais.

Para a líder bloquista, que falou esta quarta-feira, após uma audiência por videoconferência com o presidente da República, os portugueses têm feito "um extraordinário esforço" durante o confinamento, que está a dar "resultados objetivos".

"Infelizmente, o Governo não cumpriu", vincou, já que "os apoios sociais e económicos tardam a chegar". Catarina Martins também disse ser fundamental que o Executivo dê perspetivas sobre "que mecanismos tem no terreno" para dar início ao desconfinamento.

Na opinião da líder do BE, a reabertura das escolas é uma "prioridade": "É muito importante que, assim que possível, quando possível e se possível, as escolas possam reabrir, nomeadamente começando pelas crianças mais jovens - creches, pré-escolar e 1º ciclo", referiu.

No entanto, sublinhou que, para o fazer, o Governo precisa de garantir "condições" à comunidade escolar, como a contratação de mais pessoal docente e não docente, o desdobramento eficaz de turmas, a garantia de distâncias de segurança e uma política de "generalização de testes".