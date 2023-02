BE quer três dias de licença paga por mês para quem tem endometriose

Carla Bernardino Hoje às 17:32 Facebook

Mediante prescrição médica, que não carece de renovação mensal, as pessoas que sofram de endometriose ou adenomiose poderão entregar um atestado ao empregador que justifique falta até três dias consecutivos por mês, sem perda de rendimentos. Esta é uma das alterações ao Código do Trabalho que o Bloco de Esquerda defende no projeto de lei que entregou no Parlamento e que será debatido dia 16, na sequência da petição promovida pela MulherEndo - Associação Portuguesa de Apoio a Mulheres com Endometriose, com perto de nove mil assinaturas.

Na semana passada, foram submetidos três projetos de resolução por parte do Partido Socialista, da Iniciativa Liberal e do Partido Comunista a propósito destas doenças incapacitantes, mas só o BE avançou com um projeto de lei.

"Consideramos que o tempo das recomendações já passou. Em 2020 foi aprovado pela Assembleia da República um projeto de resolução do Bloco com normas e orientações técnicas para um mais rápido diagnóstico e comparticipação de medicamentos, mas o Governo nada fez e nada aconteceu", explica ao JN Moisés Ferreira. Para o dirigente do BE, "o projeto agora apresentado alarga os direitos das pessoas que sofrem destas doenças no acesso à saúde, com ênfase no diagnóstico, na comparticipação de medicamentos, na fertilidade e cria novos direitos no que toca a esta licença de três dias, sem perda de rendimentos".