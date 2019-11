Bebé deixado no lixo desperta interesse em acolhimento

Emília Monteiro Hoje às 10:18 Facebook

A entrega a família sem passar por instituição é medida rara. Avós de bebé encontrado no lixo vão pedir para ficar com o menino.

A entrega do bebé abandonado pela mãe num ecoponto, em Lisboa, a uma família de acolhimento fez disparar o número de pedidos de informação sobre esta e outras medidas de proteção de menores. Os avós e tios querem obter a guarda da criança.

Para já, o bebé foi entregue temporariamente a uma família de acolhimento, mas todos os cenários estão em aberto. Segundo o embaixador de Cabo Verde em Portugal, Eurico Correia Monteiro, os pais e irmãos de Sara (a mãe que está presa em Tires) têm o "firme propósito de fazer todas as diligências necessárias e, para tanto, contrataram com um escritório de advogados para obter a guarda do neto e sobrinho", por consideraram que é do "melhor interesse da criança".

