Bebé que esteve ligado a ECMO já teve alta

Menino de 13 meses, que estava no Hospital de S. João desde o dia 5 de fevereiro, teve alta nesta segunda-feira

O bebé de 13 meses que estava internado do Hospital de São João com covid e quadro de miocardite e que necessitou de ser ligado a ECMO teve alta na passada segunda-feira, apurou o JN junto de fonte daquela unidade hospitalar. O menino, recorde-se, havia sido extubado a 16 de fevereiro, após ter estado cinco dias ligado a ECMO - máquina de suporte vital extracorporal que permite a substituição temporária das funções respiratória e circulatória.

Na última conferência de imprensa para atualização do estado de saúde do menor, a diretora clínica do Hospital de São João, Maria João Baptista, explicava que além do quadro de miocardite, compatível com infeção por SARS-CoV- 2, o bebé apresentava, também, "na fase inicial, uma componente respiratória importante, uma pneumonia" , pelo que esteve ligado ao ventilador num total de 11 dias.

Segundo a também cardiologista pediátrica, todos os achados apontavam, naquela altura, para que o quadro clínico tivesse sido provado pela infeção por SARs-CoV-2, Anunciando novos exames, nomeadamente genéticos, para perceber se havia alguma doença prévia não diagnosticada. Sublinhando, no entanto: "Não há nada que faça pensar que haja outra causa para aquilo que aconteceu".