Bebés já podem ter cartão do cidadão pedido online

Erika Nunes Hoje às 10:43 Facebook

Twitter

Partilhar

Novo serviço está disponível para crianças nascidas em Portugal e no estrangeiro (com um dos pais português) e precisa apenas de autenticação com Chave Móvel Digital.

Os pais dos bebés com menos de um ano já podem pedir o primeiro cartão de cidadão dos filhos online, através do serviço registo de nascimento online, disponível desde esta terça-feira.

"O pedido de registo de nascimento é efetuado através do preenchimento de um formulário online com os dados necessários ao registo de nascimento, como a identificação dos progenitores, o local do nascimento, a morada, entre outros", explicou o Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública, em comunicado. O serviço não tem qualquer custo.

Após a realização do registo, os pais podem pedir o cartão do cidadão, mediante autenticação com Chave Móvel Digital e através do envio de uma fotografia da criança. O pedido será confirmado por email, que confirmará os dados da criança e o local de entrega do cartão, sendo ainda pedido nessa altura o pagamento da taxa de emissão do cartão.

A novidade foi lançada no dia em que o cartão do cidadão comemora 15 anos de existência, tendo sido emitidos neste período "mais de 32 milhões de cartões em Portugal e no estrangeiro".

"A próxima geração do cartão de cidadão, que está a ser preparada, incluirá tecnologia contactless (sem contacto), entre outras funcionalidades", anunciou, ainda, a mesma fonte.