Bebés vão poder ser registados de novo na maternidade

Serviço "Nascer Cidadão" nos hospitais fechou no início da pandemia. Desde abril de 2020, 28,5% dos registos foram feitos online.

Já começaram a reabrir os balcões "Nascer Cidadão" instalados há mais de uma década nos hospitais e nas maternidades, de forma a permitir o registo dos bebés logo após o nascimento. O serviço, suspenso desde o início da pandemia, está atualmente ativo em 18 dos 48 balcões existentes e passa a disponibilizar um canal de videoconferência para a receção das declarações pelas conservatórias. Hoje, o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Lacerda Sales, e a secretária de Estado da Justiça, Anabela Pedroso, participam na cerimónia de reativação do serviço na Maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa.

De acordo com o Ministério da Justiça, com a reabertura dos balcões, os pais passam agora a ter a possibilidade de aceder a um canal de videoconferência nos hospitais, sendo que, do outro lado, estará um oficial de registo para proceder ao registo de nascimento.