Bebiana Cunha é recandidata do PAN à Câmara do Porto

Bibiana Cunha volta a ser candidata pelo partido Pessoas-Animais-Natureza à Câmara do Porto. A candidatura é apresentada na próxima terça-feira.

A sessão de apresentação, que terá lugar no Espaço PAN Porto, na Rua do Barão de Forrester, pelas 18 horas de terça-feira, "contará com as intervenções de Bebiana Cunha, candidata à presidência da Câmara Municipal do Porto, que irá anunciar as medidas e áreas prioritárias do partido para a cidade", bem como de Paulo Vieira de Castro, cabeça de lista à Assembleia Municipal do Porto, e Inês de Sousa Real, porta-voz do PAN.

"Os elementos do PAN que marcarem presença nesta ação respeitarão todas as medidas de segurança e combate à covid-19, nomeadamente uso de máscara, distanciamento social, etiqueta respiratória e higienização e desinfeção das mãos", reforça o partido no comunicado enviado às redações este sábado.

Bibiana Cunha já tinha encabeçado a lista da candidatura do PAN ao Porto nas autárquicas de 2017.