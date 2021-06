Bebiana Cunha eleita líder parlamentar do PAN

JN/Agências Hoje às 20:08 Facebook

A deputada Bebiana Cunha é a nova presidente do Grupo Parlamentar do Pessoas-Animais-Natureza (PAN), sucedendo a Inês Sousa Real, eleita no domingo porta-voz do partido.

"O Grupo Parlamentar do PAN - Pessoas-Animais-Natureza - elegeu hoje em reunião a deputada Bebiana Cunha como nova líder parlamentar", lê-se num comunicado enviado aos jornalistas.

De acordo com a mesma nota, Nelson Silva será o vice-presidente.

No VIII congresso do PAN, que decorreu este fim de semana em Tomar, no distrito de Santarém, Inês Sousa Real, líder parlamentar desde o início da legislatura, foi eleita porta-voz do partido.

Quando anunciou a sua candidatura a porta-voz do PAN, em março, Inês Sousa Real disse à Lusa que iria por à disposição o lugar de líder parlamentar e considerou que Bebiana Cunha seria a "solução natural" para o lugar, pois "está há mais tempo na Assembleia da República".

O Grupo Parlamentar do PAN é composto por três deputados: Inês Sousa Real, Bebiana Cunha e Nelson Silva.

Depois de ter substituído André Silva na Assembleia da República, enquanto gozava licença de parentalidade, em outubro do ano passado, Nelson Silva ocupa o lugar definitivamente na sequência da saída do ex-porta-voz.