Bebidas alcoólicas podem vir a ter mensagens choque

As bebidas alcoólicas podem vir a ter rótulos com mensagens contra o consumo como acontece nos maços de tabaco, desde 2016. A proposta, que resulta de um estudo feito no âmbito do projeto AlHaMBRA, coordenado pelo Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD) deve ser enviada à Comissão Europeia em fevereiro.

"A ideia é que os rótulos tenham avisos de risco para a saúde, eventualmente com a apresentação de imagens, como acontece no tabaco", admitiu ao JN o subdiretor-geral do SICAD. Podem ser de três tipos, revelou Manuel Cardoso: pictogramas como o desenho de uma grávida a beber; uma mensagem como "o álcool causa cancro" ou uma imagem "impactante" como de um cancro no fígado, por exemplo.

Manuel Cardoso, que coordenou o AlHaMBRA, considera que a aprovação desta rotulagem "é um passo para ajudar a reduzir o consumo". No entanto, frisa, este é um combate em que "uma só medida é sempre insuficiente". "Tem de haver sempre um conjunto de ações articuladas como uma política de preços, trabalho preventivo junto das comunidades ou redução da acessibilidade às bebidas".

Controlar influencers