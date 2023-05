Bebidas em queda com imposto agravado 30% em relação a Espanha

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 07:32 Facebook

Empresas de bebidas espirituosas alertam que vendas caíram, com portugueses a comprar mais no país vizinho. No Alto Minho, o fosso fiscal gera quebras na ordem dos 80%.

A Associação Nacional de Empresas de Bebidas Espirituosas (ANEBE) defende o congelamento da atualização do imposto sobre o álcool, bebidas alcoólicas e bebidas adicionadas de açúcar (IABA), que este ano aumentou 4%, como forma de desafogar e incentivar o desenvolvimento do setor, num contexto de retoma pós-pandemia e potencial aumento de consumo proporcional ao forte crescimento do turismo em Portugal.

Esta segunda-feira, numa conferência em Lisboa, sobre "O paradigma do setor das bebidas espirituosas - A fiscalidade do setor no contexto de recuperação pós-pandemia, inflação e disrupção das cadeias de abastecimento", a ANEBE apresentará um relatório que indica que a introdução ao consumo de bebidas espirituosas em território nacional (continente) "diminuiu quase 10% no primeiro trimestre de 2023". E que, no mesmo período, a receita fiscal caiu cerca de "900 mil euros".