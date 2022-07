Beja e Faro com "alerta vermelho" de risco de incêndios

Os distritos de Beja e Faro vão estar em alerta vermelho devido ao risco de incêndios, na segunda e na terça-feira.

Segundo André Fernandes, segundo comandante nacional de Emergência e Proteção Civil, os distritos de Beja e Faro vão estar em alerta vermelho devido ao risco de incêndios nos dias 25 e 26, pelo que "vai haver um reforço de meios".

Portugal continental deixou de estar na quinta-feira em situação de alerta devido ao risco de incêndio, mas todo o dispositivo da Proteção Civil manteve-se no terreno com a capacidade máxima. E é assim que vai continuar até terça-feira, quando será feita uma nova reavaliação da situação, anunciou a secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar, após estar reunida, este domingo de manhã, com membros das áreas governativas da Defesa Nacional, do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, da Saúde, do Ambiente e Ação Climática e da Agricultura e Alimentação, para avaliação das condições meteorológicas e do risco de incêndio.

Em declarações aos jornalistas na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em Carnaxide, André Fernandes adiantou que o incêndio que deflagrou no sábado à tarde em Alijó, distrito de Vila Real, registou uma reativação este domingo de manhã, já depois de ter estado em fase de resolução.