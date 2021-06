"Bem-vindo Tony". Jornal do Dubai usa foto de José Sócrates para ilustrar condutor da Uber

JN Hoje às 12:05 Facebook

Twitter

Partilhar

Um dos mais populares jornais do Dubai usou uma fotografia com a cara do antigo primeiro-ministro português José Sócrates numa infografia sobre emissões de carbono dos carros da Uber.

"Bem-vindo Tony, clique para começar a aceitar viagens". A frase, originalmente escrita em inglês, lê-se num pequeno texto junto a uma ilustração publicada no site da publicação, que apresenta a cara do ex-chefe de Governo e do Partido Socialista como a de um condutor da Uber, Tony, que conduz um carro elétrico.

O artigo do jornal "Gulf News", publicado esta semana, alerta para o facto de os serviços digitais de transporte de passageiros estarem associados a um aumento das emissões carbónicas, indicando que cada viagem é responsável por mais 69% de gases de efeito de estufa do que o transporte que substituem.