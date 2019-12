Benny precisa de ajuda para lutar contra doença rara

Catarina Silva Hoje às 07:53 Facebook

Quando aos quatro meses Bernardo foi diagnosticado com CDG (défice congénito de glicosilação tipo II), uma doença metabólica rara, a vida dos pais Ana Oliveira e Fábio Silva, naturais de S. João da Madeira, deu uma cambalhota.

Há menos de um mês, lançaram uma campanha de angariação de fundos no Facebook para "As Terapias do Benny". A página, que começou com a ideia de conseguir 600 euros, já ultrapassou os três mil. A campanha termina dia 31.

"Temos uma vida antes de o Bernardo nascer e outra depois. Inicialmente foi um processo muito difícil. O cenário era negro", conta a mãe de Benny. A doença provoca atrasos no desenvolvimento, episódios de hipoglicemia e dificuldades na alimentação. Por isso é que hoje, aos 17 meses, Benny é alimentado por sonda.

Desde que nasceu que faz fisioterapia no Hospital da Feira, uma vez que a doença afeta os músculos. Mas também precisa de terapia da fala (Método Padovan). "É fundamental para que o Bernardo coma pela boca de modo a reduzir o impacto das baixas de açúcar". Custa 600 euros por mês, valor difícil de suportar, principalmente porque Ana está de baixa de assistência ao filho.

Tem evoluído

A família começou por abrir a página "Os Docinhos do Benny", para vender chocolates. Em novembro surgiu a ideia da angariação de fundos. "Tínhamos poucas expectativas. Em menos de 24 horas duplicámos o valor". A ilustração do menino de cabelos loiros aos caracóis conquistou a solidariedade. Já ultrapassaram os três mil euros, verba que será sempre necessária. "O Bernardo vai precisar sempre de acompanhamento". Ao contrário do que se previa, Benny até já caminha e palra. "Tem evoluído. Baixar os braços nunca foi o meu lema. Levanto-me todos os dias a pensar nele".