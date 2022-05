Bentley Experience acelera na ajuda aos mais jovens

Reis Pinto Hoje às 11:29 Facebook

O Chef Rui Paula, António Camelier, António Machado e diversas empresas juntaram-se, no Kartódromo Internacional de Palmela, na primeira Bentley Experience, uma iniciativa de cariz social que visa sensibilizar para o trabalho das Instituições Particulares de Solidariedade Social em Portugal.

A primeira experiência de co-drive num Bentley Continental GT realizou-se, na terça-feira, num evento dedicado aos amigos e utentes da IPSS Desafio Jovem, que há mais de 40 anos trabalha na prevenção, reabilitação e inserção social de pessoas com dependência e comportamentos aditivos..

Sobre a iniciativa Francisco Chaves, presidente da instituição, referiu que "na Desafio Jovem trabalhamos há mais de 40 anos com o principal objetivo de reintegrar as pessoas no mercado de trabalho. Este tipo de iniciativas é muito importante, não só para angariar apoios, mas sobretudo para dar a conhecer a instituição e o seu trabalho na comunidade".

"Depois, proporcionar uma experiência como esta, tão diferente e emocionante aos jovens utentes da instituição, é sempre muito gratificante... Percebemos a importância destas pequenas coisas quando vimos os sorrisos estampados nos rostos dos que tiveram oportunidade de experimentar esta "máquina", afirmou Francisco Chaves.

"Juntar o útil ao agradável é de facto possível! Ao mesmo tempo que proporcionamos experiências únicas e inesquecíveis estamos a ajudar quem ajuda os outros", sublinhou, por seu lado, Fernando Silva, mentor do projeto Bentley Experience, acrescentando que "a iniciativa tem um objetivo muito claro de sensibilização do público em geral para o notável trabalho que as IPSS fazem em Portugal. Termos conseguido reunir este grupo de amigos, em torno desta causa tão nobre, deixa-nos muito orgulhosos e cientes de que estamos no bom caminho".

Iniciado em 2019 com a aquisição de um Bentley Continental GT, o projeto começou a ganhar forma nos períodos de confinamento devido à pandemia Covid-19. Alvo de transformação e posterior adaptação para competição, o "novo" Bentley Continental GT apresenta-se como um carro ímpar na sua classe que alia o design a uma elevada perfomance.

Transformado numa viatura única e exclusiva em todo o mundo, o "novo" Bentley Continental GT será protagonista em inúmeros eventos, de incentivo e responsabilidade social, até ao final do ano.

Potenciar experiências de co-drive a públicos habitualmente não familiarizados com o mundo da competição automóvel é o grande objetivo do projeto que, até ao final de 2022, vai apoiar quatro Instituições Particulares de Solidariedade Social, em quatro eventos distintos.

Para além dos eventos de incentivo e ações de responsabilidade social, está ainda prevista a presença do "novo" Bentley Continental GT em algumas provas de competição.