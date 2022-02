Bento Aires eleito presidente regional da Ordem dos Engenheiros no Norte

JN Hoje às 22:01 Facebook

A Região Norte da Ordem dos Engenheiros elegeu para presidente Bento Aires, após dois mandatos como Coordenador do Colégio Regional de Engenharia Civil.

Bento Aires foi candidato pela lista RA por "Uma Ordem Com Futuro" e, para o próximo o próximo mandato (2022-2025) terá três grandes objetivos: "aproximar a Ordem dos seus membros, aumentar a cultura de engenharia da sociedade e assumir um papel mais ativo no contributo da engenharia para região".

Citado em comunicado, Bento Aires considera que esta eleição ficou marcada "por uma forte adesão dos engenheiros, tanto a nível nacional como regional, maior do que vinha sendo habitual e que é um sinal da vitalidade da Ordem dos Engenheiros".

O vencedor na Região Norte aproveitou também para "congratular e desejar as maiores felicidades a Fernando de Almeida Santos, bastonário eleito, e que sabe que pode contar com o Norte para valorizar os Engenheiros".

No centro do país foi eleita Isabel Lança (lista RA), enquanto os engenheiros do Sul votaram, maioritariamente, em Luís Machado (lista RB).

Nos Açores e na Madeira foram eleitos, respetivamente, Teresa Soares Costa (Lista RA) e José Miguel Branco (Lista RA), segundo os resultados apurados nas eleições.

Foram apurados 10.643 votos, dos quais 10.234 por votação eletrónica, 304 por votação presencial e 105 por correspondência.

A votação para escolher o novo bastonário começou a 2 de fevereiro e terminou sábado, dia 12. A Ordem dos Engenheiros foi criada em 1936 e detém a responsabilidade de atribuir o título profissional de engenheiro, representando os profissionais desta área que trabalham em Portugal.