Bento Aires toma posse como presidente da Ordem dos Engenheiros da região Norte

JN Hoje às 15:23 Facebook

Twitter

Partilhar

Bento Aires tomou posse, esta quinta-feira, como presidente do Conselho Diretivo da Ordem dos Engenheiros da região Norte (OERN). Intervenção, reconhecimento e valorização da Engenharia são os objetivos imediatos que a equipa liderada por Bento Aires se propõe atingir.

Bento Aires foi eleito presidente do Conselho Diretivo da Região Norte da Ordem dos Engenheiros (OERN) para o triénio 2022-2025. Numa cerimónia, que teve lugar na Fundação Cupertino Miranda, no Porto, Bento Aires lembrou que "as ordens profissionais vão enfrentar, nos próximos tempos, desafios críticos à sua funcionalidade e existência", na sequência da expectável alteração à lei das Ordem profissionais, tema em cima da mesa do novo Governo.

Nesse sentido, o novo presidente afirma que as ordens profissionais "têm de ser firmes na defesa da sua liberdade e autonomia de ação". Bento Aires apela ainda aos dirigentes da instituição para que sejam "capazes de olhar o futuro de frente" para poder "garantir a sustentabilidade" da Ordem e das "futuras gerações de engenheiros".