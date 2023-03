Bial foi a empresa que mais investiu em investigação em 2021

Joana Amorim Hoje às 15:58 Facebook

Despesa do grupo farmacêutico em investigação e desenvolvimento rondou os 82 milhões. Investimento total das empresas atingiu 1% do PIB.

Pela primeira vez desde que foi lançada, a lista de empresas que mais despesas alocam a atividades de investigação e desenvolvimento (I&D) é liderada por um grupo da indústria farmacêutica - a Bial. Em 2021, a empresa investiu 81,7 milhões de euros em I&D, passando assim de terceiro para primeiro lugar, numa tabela que era liderada pela NOS SGPS. No total, o setor empresas totalizou uma despesa de 2154 milhões de euros, o correspondente a 1% do PIB e a 60% do total nacional da despesa em I&D.

De acordo com os resultados do Inquérito ao Potencial Científico e Tecnológico Nacional (IPCTN), analisado pela Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência, no referido ano as empresas inquiridas (52% de Serviços) tinham 34663 pessoas afetas a I&D, das quais 72% eram investigadores e 5% doutorados.