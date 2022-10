Bial passa a abastecer EUA a partir da Trofa

Com as vendas dos dois medicamentos de investigação própria - destinados à epilepsia e Parkinson - a subirem nos Estados Unidos, a farmacêutica Bial decidiu expandir a área industrial e criar uma terceira linha de produção, passando a abastecer o mercado americano a partir da Trofa, onde a empresa está sediada, deixando de fabricar, através de subcontratação, no Canadá.

A transferência da produção está prevista para meados de 2023, adiantou o presidente executivo da Bial, António Portela, esta sexta-feira, na inauguração da ampliação e da nova fábrica de antibióticos, que foi construída para dar lugar à expansão do edifício industrial e, também, para responder às exigências do mercado, uma vez que é maior do que aquela que existia.

"A partir do próximo ano, vamos começar a poder produzir diretamente e a exportar a partir daqui para os Estados Unidos", avançou o empresário, referindo-se aos medicamentos de investigação produzidos no Canadá para os EUA. "Na fábrica principal, que já existia, tínhamos capacidade para produzir 10,5 milhões de embalagens e ficámos, agora, com uma capacidade de 23 milhões. Nos antibióticos, passamos de 1,5 para três milhões. Portanto, mais do que duplicamos a nossa capacidade", indicou o presidente da Bial.