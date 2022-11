Biólogo Nuno Ferrand é o vencedor do Grande Prémio Ciência Viva

Hoje às 22:07 Facebook

O biólogo Nuno Ferrand foi distinguido com o Grande Prémio Ciência Viva 2022. O galardão, atribuído esta quinta-feira, distinguiu ainda a rubrica de educação ambiental "Minuto Verde", da autoria da Quercus, com o Prémio Ciência Viva Media 2022 e o físico Pedro Abreu, coordenador da divulgação científica no Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas, com o Prémio Ciência Viva Educação.

Os Prémios Ciência Viva, que visam distinguir anualmente personalidades e instituições que se destacam pelo seu mérito na promoção da cultura científica em Portugal, foram entregues esta quinta-feira, dia Dia Nacional da Cultura Científica, no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa.

Nuno Ferrand foi diretor e criador do Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto onde, em parceria com a agência portuguesa de promoção científica Ciência Viva inaugurou a Galeria de Biodiversidade - Centro Ciência Viva, em junho de 2017.

O físico Pedro Abreu foi distinguido pelo seu trabalho na área da educação científica. "Nomeadamente na organização em Portugal das Masterclasses em Física de Partículas, que dão aos alunos a possibilidade de trabalhar com dados reais obtidos nas experiências do CERN", segundo a Ciência Viva.

O Minuto Verde é uma rubrica emitida pela RTP1 onde são apresentados diariamente aos cidadãos conselhos práticos para reduzir a pegada ecológica e foi criado em março de 2006. Desde 2020 que os seus vídeos são utilizados no âmbito da disciplina de Ciências do 8º ano, como recurso digital associado à Escola Virtual da Porto Editora.

Em nota de imprensa, a Quercus mostrou-se orgulhosa da distinção. "É uma honra ver premiado um dos nossos projetos mais reconhecidos pelo público, enaltecendo a duradoura parceria com a RTP na promoção da educação ambiental no serviço público de televisão", assegurou.

A Quercus é uma organização não-governamental (ONG) sem fins lucrativos formada por cidadãos que pretendem conservar a Natureza, preservar os recursos naturais e o Ambiente, numa perspetiva de desenvolvimento sustentável.