Biomedicina Laboratorial em congresso no Porto

A Alfândega do Porto vai receber, este sábado e domingo, o primeiro congresso da Associação Portuguesa de Ciências Biomédicas Laboratoriais (BioMedLab). Entre os temas em destaque estarão o cancro, a e-saúde, a investigação, a transplantação ou a virologia.

A BioMedLab representa licenciados das Ciências da Saúde que atuam ao nível da Biomedicina Laboratorial. Profissionais da área do diagnóstico, terapêutica e monitorização, sendo representados em Portugal por licenciados em Análises Clínicas e Saúde Pública, Anatomia Patológica, Citológica e Tanatológica e Ciências Biomédicas Laboratoriais.

Segundo a organização, um dos objetivos deste primeiro congresso é a partilha de conhecimento nas ciências da saúde, na área da Biomedicina laboratorial. E para isso contam com a presença de mais de 475 congressistas e mais de 40 formadores. Um dos momentos altos será a conferência de Alexandre Quintanilha, que abordará o tema "O Conhecimento como pilar da Democracia".

No sábado, e ainda antes do arranque do congresso, decorrerão seis cursos de especialização em áreas como as ciências forenses, as sinergias no estudo da medula óssea ou o controlo de qualidade pré-analítico.