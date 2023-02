Biorresíduos: um saco onde quase tudo é valorizado, até cotonetes

Enzo Santos Hoje às 11:19 Facebook

Munícipes incentivados a aderir com desconto de um euro na tarifa da água. Sacos entregues à porta.

A campainha soou no n.º 9 junto ao Palácio de Queluz e José Antão, 59 anos, já suspeitava do que se tratava. Era a entrega dos inconfundíveis sacos verde-fluorescente para fazer a reciclagem seletiva de biorresíduos, que o município tem estado a implementar desde 2020 e já tem 15 mil adesões entre os 160 mil clientes dos SMAS. "Boa tarde, viemos fazer o reforço de sacos", disse Miguel Pereira, dos SMAS de Sintra, o responsável pela distribuição que o JN acompanhou.

Pode ir quase tudo lá para dentro: restos do jantar, cascas de vegetais, guardanapos e até cotonetes podem ser deitados no contentor acastanhado onde o lixo se prepara para ganhar uma nova vida. A meta para implementar a reciclagem seletiva é só no fim deste ano, mas em Sintra já é uma realidade: nada se perde (quase) tudo se recicla.