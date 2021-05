Bisalhães, filigrana e pauliteiros vão ao Dubai seduzir turistas

Sandra Freitas Hoje às 13:53 Facebook

Turismo do Porto e Norte representado em exposição mundial. Objetivo é atrair mercado "de alto rendimento".

A louça preta de Bisalhães, em Vila Real, a filigrana tradicional de Gondomar e os pauliteiros de Miranda do Douro vão representar a região do Porto e Norte na Expo 2020 Dubai, evento mundial que vai contar com a participação de 192 países entre 1 de outubro deste ano e março de 2022. Captar turistas com elevado poder de compra e aumentar a estadia média na região estão entre os objetivos desta viagem até ao Médio Oriente.

"É o primeiro grande evento mundial no pós-pandemia. É um momento muito importante de comunicação e promoção do Porto e Norte junto de uma região turística que todos os estudos apontam como aquela que mais irá crescer até 2030", sublinha Luís Pedro Martins, presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP), falando de "um mercado de alto rendimento" que importa captar. "Permite resolver o problema da estadia média na região, que está em quase duas noites, e pode diminuir o índice de sazonalidade, porque são mercados que vêm em contraciclo com as nossas estações mais fortes", diz o responsável.