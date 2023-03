Bispo de Fátima dissolve Conselho Económico de Milagres

Por falta de confiança, o bispo de Leiria-Fátima dissolveu o Conselho para os Assuntos Económicos da paróquia dos Milagres.

D. José Ornelas refere que, após os encontros com os membros do conselho e com o padre Jacinto Gonçalves, pároco de Milagres, e "tendo escutado uma e outra parte" e lido a carta enviada ao Vigário Geral, chegou à convicção de que "não há condições de confiança no seio do Conselho para os Assuntos Económicos para poder desempenhar a sua missão na comunidade paroquial."

O bispo lamenta "a situação criada" e, em comunicado, anuncia a dissolução do órgão de administração da paróquia.

No decreto de dissolução, o bispo diocesano determina que o pároco deve providenciar "quanto antes, à constituição de um novo Conselho para os Assuntos Económicos, em conformidade com o Regulamento da Administração dos Bens da Igreja na Diocese de Leiria-Fátima.