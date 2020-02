Bispo do Porto apoia manifestação contra eutanásia no Twitter

Erika Nunes Hoje às 18:38 Facebook

Manuel Linda, bispo do Porto, espera que a manifestação deste sábado "constitua oportunidade para debater um tema que não foi nem está a ser tratado".

"Dou o meu apoio à programada manifestação de amanhã, dia 15, na Praça D. João I, aqui no Porto, às 15 horas, contra a eutanásia", escreveu no Twitter o alto representante da Igreja na cidade Invicta. "Contará com a presença de crentes e não crentes", assegurou Linda, referindo-se ao evento convocado por Jorge Pires, o líder portuense do partido Chega. O bispo do Porto acrescenta, ainda: "Constitua oportunidade para debater um tema que não foi nem está a ser tratado".

O mesmo apoio foi partilhado na página de Facebook da Diocese do Porto.

A manifestação de amanhã foi organizada pelo Chega, o partido de André Ventura, que defende um referendo sobre a eutanásia "porque a última palavra cabe aos portugueses".

As propostas de legalização da eutanásia vão ser debatidas e votadas, sem referendo, na próxima quinta-feira, no Parlamento. No essencial, defendem a possibilidade de a morte medicamente assistida poder ser autorizada a pedido de doentes terminais, em grande sofrimento, com capacidade intelectual para tomarem a decisão, após várias etapas de avaliação médica.