Bispo do Porto leva processo de padres abusadores ao Vaticano

O Bispo do Porto entregou "pessoalmente no Dicastério para a Doutrina da Fé - entidade juridicamente competente para tratar os casos de abusos sexuais de menores - toda a documentação" relativa aos sacerdotes que constavam da lista entregue pela Comissão Independente como sendo autores de abusos sexuais a menores.

D. Manuel Linda esteve ontem, quinta-feira, no Vaticano onde deixou toda a informação de que dispõe sobre os padres em causa. "O Dicastério informou que, após análise mais detalhada, transmitirá ao Bispo do Porto as orientações que considerar oportunas", refere a diocese portuense em comunicado.

Antes, no dia 10 de março, D. Manuel Linda já tinha enviado à Procuradoria Geral da República (PGR) "a lista dos eventuais abusadores, tal como a recebeu da Comissão Independente".

Ao mesmo tempo, a diocese "recolheu todos os elementos disponíveis sobre cada um dos nomes lá constantes" e reuniu com cada um deles, procedendo à realização de um "inquérito preliminar".

A lista entregue pela Comissão Independente continha 12 nomes (dos quais quatro morreram e um já não pertence à diocese). Dos restantes sete padres, três foram agora suspensos. Diocese não esclareceu, porém, o futuro dos restantes cinco.

"A Diocese do Porto reitera que fará o que estiver ao seu alcance para dar prioridade às vítimas e para que seja erradicado este trágico fenómeno dos abusos. Ao mesmo tempo, procurará acompanhar todos os envolvidos", finaliza o comunicado.