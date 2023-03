Bispo do Porto responde aos católicos e pede que identifiquem as vítimas de abuso

"Se conhecem as vítimas, em consciência devem indicá-las ao bispo", escreveu D. Manuel Linda, respondendo à carta aberta assinada por mais de 400 católicos a pedir explicações pela forma como o bispo do Porto está a gerir os abusos sexuais na diocese.

Na missiva, católicos como Jorge Gabriel, Hélio Loureiro e Bento Amaral apontaram a "falta de sentido de urgência e de clareza" por parte do responsável pela diocese. "Não podemos calar a nossa dor e comunhão com o sofrimento das vítimas dos abusos sexuais. E não podemos calar, também, o desconforto pelos sinais que não confirmam a sintonia, nem com a urgência, nem com o consolo da clareza", frisaram os subscritores da carta, que lamentaram também as "não decisões" do bispo do Porto.

Na resposta publicada no site da diocese, D. Manuel Linda reafirma que "a lista apresentada pela Comissão Independente apenas traz o nome do eventual abusador e não o da vítima", pelo que o bispo pede aos subscritores da carta que, se conhecem as vítimas, digam quem são.

D. Manuel Linda garante que "as preocupações apresentadas na Carta também são as mesmas do bispo do Porto e salienta a prioridade às vítimas, o acompanhamento e a erradicação da pedofilia na vida da Igreja. "Nenhum abusador tem ou terá lugar no seio do clero", refere o comunicado.

Salientando sempre que da Comissão Independente só recebeu nomes, garante que remeteu ao Ministério Público e ao Vaticano a lista com os sete sacerdotes ainda vivos que lhe tinha sido entregue. A finalizar, o bispo diz que "é a hora do efetivo apoio personalizado às vítimas, logo que sejam conhecidas" e que "é também a hora da justiça que passa pela investigação e pelo direito penal".