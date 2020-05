Francisco Pedro Hoje às 17:37 Facebook

A celebração das missas com a presença de fiéis, suspensa desde 13 de março devido às restrições impostas para travar a disseminação da covid-19, será retomada no final do mês de maio, com regras ainda a definir, anunciou este sábado a Conferência Episcopal Portuguesa (CEP). Bispos aconselham adiamento de batismos.

As igrejas vão voltar a estar abertas, mas a catequese mantém-se com o recurso aos meios digitais, e outros sacramentos, como batizados e funerais, continuam a realizar-se com restrições.

Segundo a CEP, com a extinção do estado de emergência no país, e de acordo com as medidas já anunciadas pelo Governo, "a retomada gradual das celebrações comunitárias da Eucaristia deverá iniciar-se, em princípio, a 30 de maio, véspera da Solenidade do Pentecostes".

Nesta nova fase de desconfinamento, ficam de fora as celebrações dos sacramentos que implicam contacto físico, como as unções dos doentes e os batismos, que os bispos aconselham a adiar para o próximo ano pastoral, a partir de setembro, salvo "alguns casos particulares", desde que sejam tomadas "as devidas cautelas de saúde e normas de segurança".

De acordo com as orientações da CEP, as confissões devem ser feitas com "o devido distanciamento entre o confessor e o penitente", e os funerais podem ser celebrados na igreja ou no cemitério apenas com a presença dos familiares, e de acordo com as normas de distanciamento determinadas pelas autoridades de saúde.

Em relação à catequese e às ações de formação pastoral, continuarão a ser usados os meios digitais à disposição, até ao final deste ano pastoral. A novidade é que as igrejas podem estar abertas durante o dia para visitas individuais, desde que sejam respeitadas as orientações de prevenção contra o coronavírus.

A retomada gradual das celebrações e atos de culto não abrange ainda as procissões, festas, concentrações religiosas, acampamentos e outras atividades similares, que ficarão adiadas para o próximo ano pastoral.

Em breve, a CEP prevê dar indicações mais precisas sobre os aspetos litúrgicos e medidas sanitárias específicas a ter em conta nas celebrações comunitárias.