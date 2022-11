Bispos alertam para situação financeira "aflitiva" das instituições sociais

Maria Anabela Silva Hoje às 17:48 Facebook

Os bispos portugueses alertaram, esta segunda-feira à tarde, em Fátima, para a situação financeira "aflitiva" em que se encontram as instituições de solidariedade social, que pode levar a falências e a pôr em risco o apoio prestado a milhares de pessoas.

Na abertura da Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), D. José Ornelas, que preside o organismo, apelou também ao entendimento entre partidos que conduza a políticas "estruturais" para mitigar os efeitos da inflação.

Para o presidente da CEP, embora "importantes para responder ao apoio de emergência", as medidas do Governo são "paliativas". O também bispo de Leiria-Fátima entende, por isso, que "é imprescindível realizar convergências de regime com base nos partidos e com consistência parlamentar, a fim de concretizar políticas estruturais, de médio e longo prazo", que permitam combater as consequências da inflação e estimular o crescimento económico e, com isso, reduzir a pobreza e as desigualdades sociais.

D. José Ornelas alertou ainda para os efeitos da crise nas instituições de solidariedade social, muitas delas ligadas à Igreja Católica, cujas dificuldades financeiras se estão a agravar, "colocando em risco" a sua sustentabilidade financeira. Nesse sentido, o presidente da CEP defendeu que é preciso uma "atenção especial por parte do Estado" a estas instituições, de modo a que "a sua falência não venha a agravar a situação financiara das centenas de milhares de pessoas que delas dependem".

Tempo "penoso" para os fiéis

Em relação à questão dos abusos sexuais na Igreja Católica, outro dos temas em destaque na reunião plenária dos bispos portugueses que decorre em Fátima até quinta-feira, D. José Ornelas reconheceu que "este tem sido um tempo penoso para todos os fiéis, leigos e particularmente sacerdotes, pelo duro embate com uma realidade", mas também se tem revelado "um tempo de purificação, na busca da justiça".

O presidente da CEP voltou a prometer "tolerância zero" nesta matéria e reafirmou a sua "profunda gratidão" às vítimas que "corajosamente" tem dado o seu testemunho, trazendo "luz" a uma "sombria realidade".