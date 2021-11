Bispos contra aprovação da eutanásia por Parlamento "moribundo"

Maria Anabela Silva Hoje às 17:11 Facebook

O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) considera "incompreensível" a aprovação da lei da eutanásia por "uma Assembleia da República moribunda".

As palavras de D. José Ornelas foram proferidas na sessão de abertura da Assembleia Plenária da CEP, que decorreu esta segunda-feira à tarde em Fátima.

Na ocasião, o prelado confirmou ainda que os abusos de menores dentro da Igreja serão um dos temas em análise na reunião da CEP que vai decorrer até quinta-feira.

Recorde-se que o novo decreto sobre a eutanásia foi aprovado no Parlamento na passada sexta-feira com os votos a favor de grande parte bancada do PS, do BE, PAN, PEV, IL e das duas deputadas não inscritas, bem como 13 deputados do PSD.

Votaram contra esta nova versão do decreto, que acolheu várias propostas de alteração para expurgar as inconstitucionalidades da lei inicial vetada pelo Presidente da República, as bancadas do PCP, do CDS-PP, o deputado único do Chega.

No PSD, a bancada voltou a dividir-se, mas maioria votou contra, 62 no total, enquanto 13 a favor, entre eles o líder do partido, Rui Rio, tendo-se abstido três parlamentares sociais-democratas.

No PS, uma larga maioria votou a favor da lei, mas sete deputados votaram contra, entre os quais Ascenso Simões e José Luís Carneiro, registando-se ainda duas abstenções.

O presidente da República deverá em breve receber a lei e tem o poder de a vetas, decisão para a qual já apelaram várias organizações.