Bloco chama Luís Filipe Vieira para inquérito ao Novo Banco

Luís Filipe Vieira consta das personalidades que o Bloco de Esquerda quer ouvir na comissão de inquérito ao Novo Banco, enquanto responsável da Promovalor, que está na lista de devedores.

O BE entregou esta segunda-feira o requerimento com a listagem onde o presidente do Benfica figura entre cerca de duas dezenas de nomes, que incluem o presidente executivo do Novo Banco, António Ramalho, os ex-ministros das Finanças Mário Centeno e Maria Luís Albuquerque, o presidente do Fundo de Resolução, Luís Máximo dos Santos, bem como Carlos Costa, ex-governador do Banco de Portugal, cargo agora ocupado por Centeno.

Para além de Luís Filipe Vieira, o Bloco quer ouvir também o filho, Tiago Vieira, da Promovalor e da C2 Ventures (ex-Capital Criativo), bem como Nuno Gaioso Ribeiro, parceiro fundador da C2 Ventures que foi administrador do Benfica.

Na mira dos bloquistas está uma dívida da Promovalor ao Novo Banco que transitou para um fundo da Capital Criativo há cerca de dois anos.

Em causa estão perdas superiores a 200 milhões de euros para a instituição financeira.

O Bloco quer também chamar à comissão parlamentar Nuno Vasconcellos, ex-administrador e sócio da Ongoing, outro dos grandes devedores. Neste caso, o montante ascende a 600 milhões.