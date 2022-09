Bloco considera encerramento da maternidade de Bragança "um caso grave"

O Bloco de Esquerda (BE) considerou esta quinta-feira que o encerramento do serviço de Ginecologia e Obstetrícia e do bloco de partos do Hospital de Bragança "configura um caso grave, que não poderia acontecer" e por isso pede medidas "estruturais urgentes" para garantir que não volta a repetir-se.

"Não se pode aceitar que um hospital com a dimensão e diferenciação do Hospital de Bragança possa ter o serviço de ginecologia/obstetrícia e o bloco de partos encerrado, deslocando as utentes para o hospital de Vila Real", explica o BE num comunicado.

A Urgência de Ginecologia e Obstetrícia Bloco de Partos do Hospital de Bragança ​​​​​​​estão encerrados desde a passada segunda-feira e deverão reabrir amanhã.

A distância entre o Hospital de Bragança e do Vila Real é de 117 quilómetros, "muito grande", sublinha aquele partido, e com mais impacto ainda para a população dos concelhos raianos, como por exemplo Freixo de Espada a Cinta, Vinhais ou Miranda do Douro. "Em alguns casos as utentes terão de percorrer mais de 150 quilómetros para poderem ser atendidos os seus cuidados de saúde", acrescenta aquele partido.

Mesmo que se trate de uma situação "absolutamente pontual", o Bloco de Esquerda considera que é imprescindível averiguar como foi possível chegar a este ponto bem como quais as medidas que estão a ser implementadas para assegurar que tal não volta a acontecer. Por isso querem saber se Governo tem conhecimento da situação e se para assegurar o normal funcionamento e escalas de trabalho do serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Bloco de partos do Hospital de Bragança, quantos médicos, enfermeiros, auxiliares seriam necessários.

Os deputados bloquistas querem saber que medidas irão ser implementadas para garantir que esta situação não se repita.