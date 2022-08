Bloco de partos da Maternidade Alfredo da Costa fechado entre terça e sexta-feira

Pelo menos seis hospitais vão ter os serviços de urgência de Ginecologia/ Obstetrícia e os blocos de parto a funcionar de forma intermitente durante esta semana, por falta de médicos. A Maternidade Alfredo da Costa (MAC), em Lisboa, vai encerrar o bloco de partos amanhã às 21 horas e só reabre no final da semana. Bastonário dos Médicos reúne amanhã com os internos da especialidade e teme que os problemas se agravem em setembro.

Longe de estarem resolvidos, os problemas nas urgências mantém-se e podem agravar-se se os internos de Ginecologia/ Obstetrícia recusarem fazer mais de 150 horas extraordinárias por ano, como já anunciaram.

O bastonário da Ordem dos Médicos, que vai reunir terça-feira com estes médicos que estão a tirar a especialidade, teme que se as ameaças se concretizarem, setembro seja "muito pior do que agosto".