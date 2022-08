Bloco de partos da Maternidade Alfredo da Costa já não vai fechar

Inês Schreck Hoje às 13:13 Facebook

A Maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa, já não vai encerrar o bloco de partos esta semana, como estava previsto. As escalas foram preenchidas graças "ao esforço dos profissionais" de saúde que tinham menos horas extra acumuladas.

O anúncio foi feito esta terça-feira por Teresinha Simões e Ricardo Mira, responsáveis respetivamente pelo Serviço de Urgência de Ginecologia/ Obstetrícia e pelo serviço da mesma especialidade do Centro Hospitalar Lisboa Central, que inclui a Maternidade Alfredo da Costa (MAC).

De acordo com informação atualizada no Portal do SNS, estava previsto o encerramento do bloco de partos da MAC entre as 21 horas desta terça-feira e as 9 horas de sexta-feira. E também na noite de sábado. A dificuldade para encontrar médicos que assegurassem as escalas foi, entretanto, colmatada e a MAC manterá todos os serviços em funcionamento até ao final de agosto, afirmaram os responsáveis. Já o mês de setembro ainda não está assegurado.

"Até ao final de agosto todas as escalas estão asseguradas, pelos mínimos", afirmou Teresinha Simões, em declarações aos jornalistas. Em relação a setembro, Ricardo Mira referiu que "as escalas ainda não estão todas preenchidas", mas que se está a tentar resolver o problema.

A responsável referiu que tal foi possível "graças ao esforço" dos profissionais de saúde e que a solução passou pelos médicos com menos horas extraordinárias. "Os que tinham ultrapassado as 150 horas anuais saíram da escala", explicou, notando que alguns, nomeadamente internos da especialidade, já acumulavam em junho mais de 300 horas extra.

Contudo, notou Teresinha Simões, provavelmente não será possível manter este esforço até ao final do ano. A solução passa por "contratar mais médicos". O "SNS não pode funcionar à conta de horas extraordinárias", alertou.