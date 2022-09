Bloco de partos da Maternidade de Lisboa já não fecha

O bloco de partos da Maternidade Alfredo da Costa (MAC), em Lisboa, já não vai fechar nas próximas sexta e segunda-feira, assegurou o hospital. O diretor de serviço e outra médica vão assegurar as escalas.

O encerramento do bloco de partos da MAC, previsto entre as 9 horas de sexta-feira e as 9 horas de sábado e as 9 horas de segunda-feira e as 9 horas de terça-feira, por falta de médicos especialistas em Ginecologia e Obstetrícia já não vai acontecer.

A situação ficou resolvida graças à inclusão nas escalas do diretor de Ginecologia e Obstetrícia, Ricardo Mira, e de outra médica "que antecipou o seu banco", explicou o Centro Hospitalar Lisboa Central, em resposta ao Jornal de Notícias.

PUB

É a segunda vez em menos de um mês que a MAC prevê o fecho de serviços e depois volta atrás, anunciando que foi encontrada uma solução.

A última vez foi a 23 de agosto e a solução passou pelo "esforço dos profissionais" de saúde que tinham menos horas extra acumuladas.

Agora foi o diretor do serviço do CHLC e outra profissional de saúde que preencheram os buracos nas escalas, de forma a perfazer o número de médicos suficientes (cinco) para manter o bloco de partos aberto ao exterior.

Desta forma, o CHLC assegura o funcionamento contínuo do bloco de partos e do serviço de urgência de Ginecologia e Obstetrícia da MAC até à próxima terça-feira.