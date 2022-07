Bloco de partos de Portimão e urgência de Aveiro reabrem mas por pouco tempo

Paulo Lourenço Hoje às 11:03, atualizado às 11:13 Facebook

As Urgências de Ginecologia/Obstetrícia dos hospitais de Braga e Aveiro reabriram, na manhã desta segunda-feira, tal como o bloco de partos do Hospital de Portimão. Todas estas unidades estiveram fechadas durante o fim de semana.

A impossibilidade de se completarem as necessárias escalas de trabalho levou várias unidades hospitalares do país a encerrarem as urgências de Ginecologia/Obstetrícia durante o fim de semana. Esta segunda-feira, a maioria já reabriu, mas, em alguns casos, o serviço não chegará a estar em funcionamento durante 24 horas.

No caso do Hospital de Aveiro, o serviço de urgência de Ginecologia/Obstetrícia reabriu às 8.30 horas desta segunda-feira mas irá voltar a encerrar à noite, até às 8.30 horas de terça-feira.

Segundo as informações disponíveis, estes condicionalismos deverão manter-se, pelo menos, ate à próxima quinta-feira.

Já em Portimão, reabriu esta segunda-feira de manhã o bloco de partos, depois de ter estar encerrado durante dois dias, mas o fecho deve voltar a repetir-se no próximo fim de semana.

As grávidas do Algarve estão a ser encaminhadas para Faro, a cerca de 65 quilómetros.

Também o Serviço de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital de Braga reabriu hoje, às 8 horas, depois de ter estado encerrado durante 24 horas, disse fonte da administração.

Nas últimas duas semanas, esta foi já a quinta vez que aquelas urgências encerraram, por períodos de 24 horas.

Está, porém, previsto que voltem a encerrar, mesmo apesar de o hospital já ter assegurado que está a fazer todos os esforços para que tal não aconteça.