Bloco defende arranque do ano letivo no início de setembro e férias para todos

O BE apresentou uma estratégia de recuperação das aprendizagens: as aulas devem começar logo no início de setembro e até lá os programas devem ser reduzidos e os professores pagos por esse trabalho extraordinário. Catarina Martins pede mais investimento no setor e um plano nacional de férias de verão que o Governo deve acordar com cada autarquia.

O partido entregou esta segunda-feira no Parlamento três projetos de lei e um de resolução sobre a recuperação das aprendizagens. A intenção é agendar as iniciativas "nos próximos dias", garantiu em conferência de Imprensa a coordenadora do BE.

O calendário do próximo ano letivo ainda não foi publicado mas a segunda fase dos exames do Secundário está agendada, como aconteceu no ano passado devido às alterações no calendário e avaliação provocadas pela pandemia, entre 1 e 7 de setembro.

O Bloco considera que as aulas devem arrancar logo no início de setembro, "o mais cedo possível". Mas para que isso aconteça, sublinhou a líder bloquista, será preciso que até lá os programas sejam reduzidos para se centrar "os esforços na recuperação e consolidação das aprendizagens essenciais em cada ciclo". E sendo assim, "é preciso assumir que os professores que sejam chamados a abdicar do seu tempo de descanso pela organização do próximo ano letivo, possam ter uma remuneração acrescida", à semelhança dos profissionais de Saúde, defende.

Férias para todos

O programa nacional de férias deve ser operacionalizado pelas autarquias em articulação com o Governo e financiado pelo Orçamento do Estado. Deve promover atividades desportivas ou culturais para "todos quantos queiram participar" e não apenas para os alunos abrangidos pela Ação Social Escolar, explicou Catarina Martins, recordando sondagens que apontam que mais de metade dos portugueses não planeiam ir de férias este ano.

A intenção é que seja "uma medida essencial para a recuperação da saúde mental, emocional e física". E não ser uma academia para se recuperar em agosto o que não se conseguiu lecionar em fevereiro. "As aprendizagens não são como as cadeiras. É um processo global de desenvolvimento das crianças e dos jovens", defendeu a líder do BE.

Entre as medidas propostas, o Bloco defende ainda a revisão dos escalões da Ação Social Escolar de modo a abranger mais alunos, a realização de um concurso de vinculação extraordinária de professores e a criação de apoios para docentes deslocados, além do desdobramento de turmas, redução de alunos por turma e a coadjuvação em sala de aula de modo a serem dadas possibilidades às escolas de promoverem um ensino mais personalizado.