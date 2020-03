Bloco pede 500 milhões de euros para ajudar empresas

Hermana Cruz Hoje às 15:20 Facebook

O Bloco de Esquerda apresentou, nesta manhã de segunda-feira, uma série de medidas para a apoiar a economia e o combate à pandemia. Entre as quais, subsídios para empresas com um máximo de 50 trabalhadores, num total de 500 milhões de euros.

Seriam 5900 euros para cada empresa obrigada a fechar por causa da pandemia e que tenha um máximo de nove trabalhadores e até 31 mil euros para as que tenham um máximo de 50 trabalhadores. No total, o Bloco de Esquerda quer que o Estado disponha de 500 milhões de euros para apoiar as micro e pequenas empresas prejudicadas pela Covid-19.

Mas o partido também propôs, nesta manhã de segunda-feira, medidas de apoio aos setores cultural e de transportes. No campo da Cultura, o líder parlamentar bloquista, Pedro Filipe Soares, defendeu que o Estado garanta a "manutenção dos pagamentos a todos os trabalhadores" de atividades que tenham sido canceladas ou adiadas, por causa da pandemia.

Em contraponto, o Bloco defende a "promoção de festivais online ou 'à varanda' que remunerem os artistas, técnicos e outros profissionais envolvidos".

"A resposta à crise pandémica exige tanto medidas sanitárias como medidas económicas e de proteção social. E terá de ser equacionada a três tempos: respostas imediatas, respostas para um período longo de contenção e respostas para recuperação pós surto pandémico", defende o Bloco de Esquerda, num projeto de Lei entregue no Parlamento.

Acresce que o partido considera que o Estado deve dar indicações claras para que seja suspenso o pagamento dos passes de transportes, considerando que não faz sentido os utentes terem que pagar, quando, por questões de saúde pública, as validações estão suspensas.

No que toca às parcerias público-privadas nas auto-estradas, o partido rejeita qualquer tentativa de serem compensadas pela perda de tráfego.

Junto com um projeto de lei que visa combater a "crise económica", o Bloco de Esquerda apresentou também medidas para atacar a "crise pandémica", como a requisição de pessoal para a área da Saúde e o levantamento da capacidade produtiva nacional de equipamentos de proteção, como máscaras.