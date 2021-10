BE reforça voto contra e Governo aposta no PCP com pensões, salários e creches

Carla Soares Hoje às 08:43 Facebook

Mesa Nacional do BE vota este domingo o chumbo do Orçamento após reunião com Costa sem avanços.

A história do Orçamento do Estado (OE) repete-se: o Governo está nas mãos do PCP, após o Bloco de Esquerda ter reforçado o voto contra, na sequência de uma reunião com António Costa sem novas aproximações nas suas nove propostas que permitissem inverter a decisão que hoje promete levar à aprovação da Mesa Nacional.

Mas o BE comunicou-lhe que, "até à votação na generalidade, estará aberto à negociação". De qualquer modo, o primeiro-ministro volta a apostar na abstenção do PCP com anúncios de última hora e a antecipar o aumento extraordinário das pensões para janeiro (alargado às reformas com valor até 1097 euros). A gratuitidade universal mas progressiva das creches, a subida do salário mínimo para 850 euros até 2025 e do mínimo de existência em 200 euros são outros trunfos.