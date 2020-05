BE e CDS recusam negociar com "paraministros"

JN/Agências Hoje às 15:53 Facebook

Twitter

Partilhar

BE e CDS negaram-se, este sábado, a negociar com o gestor indicado por António Costa para preparar a recuperação económica do país. Bloquistas e democratas-cristãos recusam sentar-se à mesa com "paraministros" e só aceitam conversar com membros do Governo.

Catarina Martins, líder do BE, reconheceu que a remodelação do Governo "é uma matéria do sr. primeiro-ministro", mas afirmou que António Costa Silva - o gestor nomeado por Costa e atual presidente executivo da petrolífera Partex - não está habilitado a gerir os destinos do país.

"As pessoas que têm competência para tomar decisões em Portugal, que estão sujeitas não só a um regime de incompatibilidades e impedimentos estritos como de transparência sobre os seus rendimentos, são membros do Governo - ministros e secretários de Estado - e continuarão a existir; a figura de paraministro não pode existir", apontou.

A líder bloquista acrescentou que o seu partido vai, "naturalmente", continuar a negociar "com membros do Governo, como fez até agora e como mandam, aliás, as regras da boa transparência da nossa democracia".

Questionada sobre a hipótese de ser António Costa Silva a suceder ao atual ministro das Finanças, Mário Centeno, a coordenadora do BE afirmou apenas que essa é uma decisão que cabe ao primeiro-ministro.

CDS reclama louros

Também o CDS se mostrou indisponível para reunir com António Costa Silva. Numa nota enviada às redações, os democratas-cristãos deixam claro que vão "falar com o Governo e não com quem o Governo fala".

"Há 3 Meses, o CDS sugeriu ao Governo a criação de um gabinete de crise para relançar social e economicamente o país, que integrasse representantes de vários sectores fundamentais e todos os partidos com assento parlamentar. Apesar de tardiamente, vale sempre a pena recuperar esta boa ideia do CDS", lê-se na nota.

O semanário Expresso escreve este sábado que António Costa Silva se tornou "uma espécie de 'paraministro'", que "já acompanhou Costa em reuniões com empresários e já começou as reuniões com cada um dos ministros", a primeira das quais com o titular da pasta do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes.

O jornal acrescenta que Costa Silva já está a negociar um plano de retoma da economia e que se vai reunir com parceiros e partidos.