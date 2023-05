Bloqueio no terminal de gás em Sines chega ao fim sem incidentes

JN / Agências Hoje às 21:46 Facebook

A ação de resistência civil da plataforma "Parar O Gás" no terminal de gás natural liquefeito da Rede Elétrica Nacional (REN), em Sines, terminou há cerca de uma hora sem incidentes. Um grupo mais pequeno de ativistas pretendia pernoitar na portaria da infraestrutura, mas, "uma vez irrompido o fornecimento de gás por terra, mar e gasoduto", abandonaram o local, anunciando a vitória ao final do dia.

"Com as ações que realizamos hoje foi fechada a torneira do gás e, por isso, decidimos dar por terminada a ação", explicou a porta-voz do grupo, Catarina Viegas, à Lusa. Inicialmente, o grupo de ativistas anunciou que iria prolongar o protesto durante a noite para tentar impedir a eventual "entrada de gás, tanto por via marítima, como terrestre" no terminal.

"Entretanto, reunimos todas as diferentes frentes de bloqueio e decidimos que os objetivos estavam cumpridos e estamos a abandonar as duas portarias" de acesso ao terminal de gás natural liquefeito, onde se encontravam desde as 13.30 horas, adiantou.