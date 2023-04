Boaventura de Sousa Santos exige "pedido público de desculpas" de ativista argentina

Boaventura de Sousa Santos exigiu, numa reação escrita a que o JN teve acesso, que Moira Ivana Millán faça um pedido público de desculpas. A investigadora acusa o sociólogo de assédio sexual e de a ter tentado agredir sexualmente. O diretor emérito do Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra - entretanto suspenso a pedido do próprio - diz que as acusações da ativista argentina são "falsas" e "caluniosas".

"A partir das afirmações feitas por Moira Millán na entrevista [a um jornal espanhol], detenho-me a seguir - com base em elementos concretos e documentos sólidos - a confrontar a narrativa caluniosa que ela construiu para me acusar, indicando ponto por ponto a verdade dos factos. Esta acusação foi a mais grave feita contra a minha pessoa e, por isso, responderei a ela em primeiro lugar", diz o sociólogo numa carta, onde anexa várias faturas da estadia de Moira Ivana Millán em Coimbra e de emails alegadamente trocados com a investigadora.

São vários os pormenores onde as versões de Boaventura de Sousa Santos e de Moira Ivana Millán contrastam. Enquanto a ativista argentina diz ter sido convidada pelo sociólogo para dar uma palestra em Coimbra, o diretor emérito do CES aponta que foi a própria a oferecer-se para realizar o evento.