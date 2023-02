Boaventura diz que "Mariana Mortágua é excelente líder para relançar BE"

O sociólogo Boaventura Sousa Santos, que há precisamente um ano defendeu Mariana Mortágua para coordenadora dos bloquistas, vê na deputada "uma excelente líder do BE para uma nova fase, de relançamento do partido", elogiando a "grande visão política" e conhecimento técnico na área financeira da sucessora escolhida pela direção.

Ao JN, o sociólogo e independente Boaventura Sousa Santos aplaudiu o facto de Mariana Mortágua ser indicada para sucessora de Catarina Martins, quando se prevê a apresentação da sua candidatura em breve, e considerou que, "se for eleita, será bom para o Bloco, para a Esquerda e para a democracia portuguesa".

O anúncio da candidatura de Mariana Mortágua à coordenação do BE não deverá tardar, uma vez que a moção que será levada à convenção nacional de final de maio tem de ser apresentada até ao dia 27 deste mês. Carlos Matias, ex-deputado e um dos principais críticos internos, já garantiu que haverá uma candidatura adversária para além da que for apresentada pela atual direção.