Número de mortes sobe e internamentos descem em dia com 741 casos de covid

Portugal reportou, este domingo, 41 mortes associadas à covid-19, num dia em que foram registados mais 741 casos associados à doença causada pelo vírus da SARS-CoV-2.

O mês de fevereiro termina num domingo com 41 mortes e 718 casos de covid-19. Números que contribuem para uma cumulado de 16317 óbitos e 804562 infeções desde o início da pandemia, a dois de março de 2020.

O total de internados desceu para 2165 (menos 15 do que ontem), cerca de um terço dos 6869 doentes hospitalizados a 1 de fevereiro. À data, havia 865 pessoas em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), número que chegaria a um máximo de 904 (5 de fevereiro), sensivelmente o dobro dos 484 registados este domingo, menos oito que no sábado.

Com menos 987 infetados, o total de casos ativos desceu para 69268, o número mais baixo desde os 68205 de 30 de dezembro, num dia em que total de recuperados, 1664, voltou a ser superior, quase o dobro, ao de infeções diárias. Há, ainda, menos 3076 pessoas sob vigilância das autoridades, descendo para 45414 o número de pessoas que suspeitas de contactos com infetados.

A semana termina como começou, com menos de mil casos diários de covid-19 pela segunda vez em fevereiro, 718 infeções registadas, número mais baixo do mês que se despede, após as 549 infeções reportadas na segunda-feira, dia 22.

No total, morreram 3835 pessoas no mês de fevereiro, a uma média de 137 vidas perdidas a cada um dos 28 dias do segundo mês do ano. Em janeiro, o mais negro mês da morte em Portugal, não só por covid-19, registaram-se 5576 óbitos associados à SARS-CoV-2, a uma média diária de 180 mortos nos primeiros 31 dias de 2021.

A diferença pode não parecer tão significativa quanto o é. Mas fevereiro termina com menos mortes do que aquelas com que começou janeiro, mês no qual se registaram os dias mais duros da covid-19 em Portugal, com o pico a ser atingido há precisamente um mês, dia 28, com 16432 casos e 303 mortes. Um mês depois, cinco semanas de confinamento volvidas, os números caíram para 718 infeções e 41 óbitos. Registo, no caso dos óbitos, pior apenas que os 33 de sábado, mas que remetem para cifras "habituais" em novembro; este nível de infeções, mesmo considerando que é domingo e ao sábado já se fazem menos testes, remete para dados do fim de setembro, quando se passou de 688 para 825 casos, de 29 para 30 do mês em que começou o outono.