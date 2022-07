Bolsa de alojamento temporário precisa de ser reforçada, admite Governo

Leonardo Pereira Hoje às 20:40 Facebook

O Governo admitiu, esta sexta-feira, que é urgente dar resposta a situações de emergência habitacionais, promovendo a inclusão e a proteção das vítimas. A Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário pretende sustentar as atuais soluções "que são deficitárias face a problemas que vão sempre existir", disse esta sexta-feira a secretária de Estado da Habitação Marina Gonçalves. O objetivo do Governo é, até 2026, atingir os 2000 alojamentos.

A secretária de Estado da Habitação, Marina Gonçalves, e a secretária de Estado da Inclusão, Ana Sofia Antunes, estiveram presentes no Webinar "Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário", que decorreu esta sexta-feira, e reforçaram a necessidade de uma resposta imediata e adequada.

O Governo reconhece a urgência da implementação da bolsa para solucionar as necessidades face ao facto de as respostas atuais serem diminutas. Ana Sofia Antunes alertou para que não se deixe tudo para amanhã. "Aquilo que pudermos avançar hoje, então (devemos) fazê-lo, porque a resposta no terreno é necessária e escasseia", disse a governante.

Ana Sofia Antunes referiu como "muito motivadora e interessante" a demonstração de interesse por parte de identidades públicas e solidárias, numa primeira fase de averiguação, tendo em conta o grande número de respostas recebidas. A governante considera que esta resposta é necessária porque é "fundamental, é escassa, frequentemente ocupada. Não temos em muitas situações emergenciais a resposta que gostaríamos de ter", disse Ana Sofia Antunes, deixando ainda uma mensagem às entidades: "Precisamos da vossa colaboração para conseguir implementar esta bolsa".

O Webinar foi realizado com o objetivo de conseguir uma maior iniciativa e para dar mais energia à implementação da bolsa. As entidades responsáveis pela gestão do projeto explicaram também como se irá materializar a implementação desta bolsa e como as entidades se podem candidatar.

A 2.ª fase de candidaturas a financiamento para as entidades está aberta, estando no site da Bolsa Nacional de Alojamento Urgente temporário todos os passos que devem ser realizados.

A bolsa é implementada através da ligação do Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU), do Instituto de Segurança Social (ISS), da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG) e do Alto Comissariado para as Migrações (ACM).

O investimento passará pela construção de imóveis, seja pela sua aquisição ou reabilitação.

A bolsa tem um valor de 186 milhões de euros, financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência e destina-se a pessoas que precisam de soluções de alojamento de emergência fruto de acontecimentos imprevisíveis, tais como catástrofes naturais ou por causa de casos de risco iminente como situações de violência doméstica, de tráfico de seres humanos, ou risco de desalojamento.