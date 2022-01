Bolsas de 8,3 milhões para cinco cientistas em Portugal

Joana Amorim Hoje às 17:43 Facebook

Twitter

Partilhar

Cinco cientistas de Portugal em início de carreira vão receber bolsas de investigação num valor de 8,3 milhões de euros. O anúncio foi feito, esta segunda-feira, pelo Conselho Europeu de Investigação (ERC), que, no total, atribuiu 619 milhões de euros em bolsas a 397 projetos. Portugal faz-se representar em diversas áreas do conhecimento e do país.

Manuel Souto, da Universidade de Aveiro, em química e materiais; Sérgio Rosa Domingos, da Universidade de Coimbra, em química-física e máquinas moleculares; Susana Soares, LAQV/REQUIMTE, Universidade do Porto, em biotecnologia alimentar; Yonatan Gez, ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa, socio antropologia do desenvolvimento com foco na África Oriental; e Vera Aldeias, Universidade do Algarve, em estudo do passado humano e arqueologia.

São estes os cientistas selecionados de entre mais de quatro mil propostas, numa bolsa média de 1,5 milhões, de acordo com informação divulgada pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT).

As ERC Grants financiam "projetos de investigação de cinco anos de duração" e permitem aos cientistas constituir as " suas equipas de investigação e desenvolver as suas melhores ideias, em todas as áreas do conhecimento", explica a FCT. Sendo que, "em média, cada projeto do ERC gera emprego para mais de cinco pessoas, desde investigadores a gestores de ciência, estudantes de doutoramento ou técnicos".

Mais procura

Este concurso em causa foi o primeiro a ser lançado no âmbito do Horizonte Europa para o período 2021-2027. De acordo com a FCT, o número de candidaturas subiu 24% face ao ano anterior.

Com Portugal a registar um novo máximo: 2,8% do total de propostas submetidas, contra 2,5% em 2014. Sendo que 51% das propostas de Portugal são lideradas por mulheres, contra 40% se analisadas todas as candidaturas. Os resultados anunciados são provisórios, existindo ainda vários candidatos em lista de reserva.

Os concursos do ERC Starting Grant tiveram início em 2007, tendo Portugal já ultrapassado a meia centena de bolsas atribuídas.