Bolt quer benefícios dos táxis também para TVDE

A Bolt afirmou esta sexta-feira ao JN que, no âmbito da revisão do regime jurídico para TVDE, defende "um alinhamento de benefícios" para os seus motoristas, "quando comparados com os táxis", desde logo com igualdade na isenção do Imposto Sobre o Veículo, no Imposto de Circulação", refletindo-se ainda nos incentivos à frota elétrica e no acesso às faixas reservadas ao transporte público de passageiro. A plataforma eletrónica propõe ainda a possibilidade de praticarem publicidade nos veículos.

"No seguimento do último caderno de encargos, entregue pela Bolt, para ajustamento das regras legais no setor dos TVDE [transporte individual e remunerado de passageiros em veículos descaracterizados], reforçamos o nosso compromisso para trabalhar com a nova tutela no sentido de proporcionar aos nossos condutores um alinhamento de benefícios quando comparados com os táxis ", começou por destacar Nuno Inácio, responsável por esta área (ride-hailing), na Bolt em Portugal.

"Este alinhamento abrangeria, entre outros, a igualdade na isenção do Imposto Sobre o Veículo, no Imposto de Circulação, refletir-se-ia nos incentivos à frota elétrica e, por fim, no acesso às faixas reservadas ao transporte público de passageiro", explicou ainda, questionado pelo JN sobre a revisão do regime jurídico.