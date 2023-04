Bombeiros adiam "greve" às altas hospitalares por 30 dias

A Liga dos Bombeiros Portugueses adiou a "greve" às altas hospitalares, pelo prazo de 30 dias, na expectativa de alcançar um compromisso com o Governo. A decisão foi tomada este sábado.

O Conselho Nacional da Liga dos Bombeiros Portugueses aprovou por unanimidade a proposta do Conselho Executivo de adiar, por 30 dias, o protesto que consistia em recusar transportes de doentes dos hospitais para os domicílios.

O início do protesto estava agendado para segunda-feira e terminaria no sábado, dia 21. No entanto, a expectativa de alcançar um acordo com o Governo determinou a decisão de adiar o protesto por 30 dias. O adiamento pretende demonstrar um sinal de boa vontade por parte dos bombeiros neste processo.

PUB

A decisão foi tomada na reunião extraordinária do Conselho Nacional que se realizou este sábado nas instalações da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do Cercal do Alentejo, em Santiago do Cacém.