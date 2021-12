Bombeiros colocam carros junto a estradas para abrandar trânsito e socorrer mais rápido

Rogério Matos Hoje às 15:42 Facebook

Centenas de bombeiros e viaturas de emergência estão este fim de semana junto a estradas no país consideradas críticas em acidentes rodoviários.

O intuito da presença dos bombeiros junto às estradas é, por um lado, responder imediatamente a ocorrências nestes locais, e por outro, ao terem as viaturas visíveis junto às estradas, fazer com que os condutores abrandem.

São ao todo 780 bombeiros e 236 veículos em 123 locais estratégicos neste Dispositivo de Prevenção e Intervenção Rodoviária. No período do natal, morreram cinco pessoas nas estradas e o objetivo é que nesta época de ano novo, o número seja menor ou mesmo zero.

Patrícia Gaspar, Secretária de Estado da Administração Interna, visitou esta sexta-feira o dispositivo dos Bombeiros de Águas de Moura, com viaturas estacionadas junto ao IC1, que já foi outrora apelidado de estrada da morte. Ao JN, a governante explicou que "os bombeiros juntam-se à PSP e GNR, que têm campanhas muito fortes nesta altura do ano para a prevenção e combate à sinistralidade rodoviária". "As pessoas não têm que morrer na estrada e isso só se consegue com grande consciência dos condutores e com um papel ativo de todos os intervenientes na prevenção e socorro".

Em Águas de Moura, estão colocadas duas ambulâncias de socorro, um veículo de desencarceramento e um carro de comando. O comandante dos bombeiros de Águas de Moura, Filipe Lopes, explica que com a presença das viaturas perto da estrada, a velocidade é menor. "Assim que os condutores avistam as nossas viaturas, abrandam imediatamente e isso reduz drasticamente o risco de acidentes", refere, congratulando a iniciativa.