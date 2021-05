Bombeiros recebem mais três euros por dia no combate a incêndios

Alfredo Maia Hoje às 08:51 Facebook

"Dispositivo maior e mais robusto de sempre" com mais 2318 operacionais do que nos grandes fogos de 2017. Até quarta-feira, arderam 8122 hectares.

"Esperamos ter um verão tranquilo, livre de incêndios", desejou ontem a secretária de Estado da Administração Interna, apesar de as condições meteorológicas do primeiro trimestre terem obrigado a reforçar o dispositivo de combate. Entre 1 de janeiro e anteontem, arderam 8122 hectares, menos 2% do que na última década, em consequência de 2307 incêndios, menos 34% do que no decénio recente.

Falando na apresentação do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR), Patrícia Gaspar, notou que "a mudança de paradigma não se consegue da noite para o dia", mas salientou que, nos últimos três anos, foram cumpridas várias etapas. Entre elas, está a atualização da diretiva financeira sobre as compensações aos corpos de bombeiros, cujos valores foram reforçados.